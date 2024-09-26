Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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