Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Aurea (1)
  • Aureo & Calicó (26)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (15)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (18)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (10)
  • ibercoin (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Leu (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Nomisma (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (10)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (3)
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность F
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - January 9, 2020
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Heritage - January 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2018
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1788 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск