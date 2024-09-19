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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 P SF
Средняя цена 1900 $
Продажи
2 133
Аверс
Реверс
8 эскудо 1788 NR JJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 P SF
Средняя цена 380 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1788 NR JJ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 P SF
Средняя цена 670 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 эскудо 1788 NR JJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 6
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