Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1788 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (29)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (14)
- CNG (1)
- CoinsNB (1)
- Downies (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Felzmann (1)
- Goldberg (1)
- Grün (2)
- Heritage (12)
- HERVERA (15)
- Hess Divo (1)
- iNumis (1)
- Jesús Vico (6)
- La Galerie Numismatique (1)
- Morton & Eden (3)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Palombo (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (3)
- Soler y Llach (17)
- Spink (2)
- Stack's (4)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (4)
- Via (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск