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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1788 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1618 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе La Galerie Numismatique - March 6, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1788 P SF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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