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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 700 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Leu - August 22, 2022
Продавец Leu
Дата 22 августа 2022
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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