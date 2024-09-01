Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 700 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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