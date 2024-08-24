Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1788 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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