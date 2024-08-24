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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1788 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Stack's - August 29, 2022
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Stack's - August 29, 2022
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 1 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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