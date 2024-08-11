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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40044 проданному на аукционе Stack's Bowers за 650 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1788 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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