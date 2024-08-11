Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1788 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40044 проданному на аукционе Stack's Bowers за 650 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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