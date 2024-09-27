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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1788 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1788 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе London Coins - June 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2015
Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2015
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Колумбия 2 эскудо 1788 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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