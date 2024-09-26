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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30624 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (5)
  • St James’s (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1744 $
Цена в валюте аукциона 1651 EUR
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 8 эскудо 1778 P SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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