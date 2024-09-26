Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1778 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30624 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1744 $
Цена в валюте аукциона 1651 EUR
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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