Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1781 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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