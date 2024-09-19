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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1781 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Felzmann - August 24, 2016
Продавец Felzmann
Дата 24 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1781 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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