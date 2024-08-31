Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3450 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (5)
- Aureo & Calicó (22)
- Cayón (5)
- Goldberg (2)
- Heritage (8)
- HERVERA (13)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Künker (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Sedwick (5)
- Soler y Llach (15)
- Stack's (7)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3724 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
2206 $
Цена в валюте аукциона 330000 JPY
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск