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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1770 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3450 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3724 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
2206 $
Цена в валюте аукциона 330000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 7, 2020
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1770 PN J на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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