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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1767 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1767 PN J
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 эскудо 1767 NR JV
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 эскудо 1767 PN J
Средняя цена 530 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
2 эскудо 1767 NR JV
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1767 PN J
Средняя цена 640 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
1 эскудо 1767 NR JV
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 5
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