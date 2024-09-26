Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1331 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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