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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1763-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1763-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1763-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

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Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
6177 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1767 NR JV на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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