Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1763-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
6177 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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