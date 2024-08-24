Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1769" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3800 USD. Торги состоялись 6 ноября 2014.
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2019
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
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Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 23 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
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Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
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