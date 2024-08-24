Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1769" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1769" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1769" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1767 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3800 USD. Торги состоялись 6 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Sedwick (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (3)
  • Teutoburger (1)
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1767 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU50 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1767 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск