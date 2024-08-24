Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1950 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1716 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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