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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1767 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 344 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1950 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1716 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2090 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Heritage - January 11, 2003
Колумбия 2 эскудо 1767 NR JV на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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