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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 850 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - December 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1767 PN J на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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