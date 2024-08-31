Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1767 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 850 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 29 июня 2022
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Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 30 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
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Дата 28 ноября 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
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Дата 4 ноября 2021
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Дата 11 февраля 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 29 мая 2019
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