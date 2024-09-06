Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3250 USD. Торги состоялись 4 января 2012.
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Сохранность (слабы)
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF40 PCGS
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Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 17 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 PCGS
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 18 февраля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
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Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
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