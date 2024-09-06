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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3250 USD. Торги состоялись 4 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 730 EUR
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - February 27, 2023
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - February 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2023
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 PN J на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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