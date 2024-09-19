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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1768 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1768 PN J
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
8 эскудо 1768 NR JV
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 эскудо 1768 PN J
Средняя цена 720 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
2 эскудо 1768 NR JV
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 эскудо 1768 PN J
Средняя цена 530 $
Продажи
0 1
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