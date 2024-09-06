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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
9310 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2733 $
Цена в валюте аукциона 2550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе HERVERA - May 4, 2011
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1768 NR JV на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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