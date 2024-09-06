Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
9310 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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