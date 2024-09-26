Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1768 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 450 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2017.
Сохранность
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