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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1768 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1768 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1768 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 450 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2017.

Сохранность
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  • Florange (1)
Колумбия 1 эскудо 1768 PN J на аукционе Florange - November 17, 2017
Продавец Florange
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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