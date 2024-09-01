Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30214 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
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Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 PCGS
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Дата 10 марта 2010
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Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
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Где продать?
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