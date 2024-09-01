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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1768 года NR JV "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30214 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1012 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage - April 18, 2011
Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1768 NR JV на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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