Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1655 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3943 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1899 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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