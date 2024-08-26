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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1655 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3943 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1899 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе CNG - May 18, 2016
Продавец CNG
Дата 18 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1768 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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