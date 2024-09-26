Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1774 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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