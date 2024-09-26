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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1774 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1634 $
Цена в валюте аукциона 1525 EUR
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - December 3, 2015
Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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