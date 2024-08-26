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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1774 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 P JS
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 NR VJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
8 эскудо 1774 NR JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 P JS
Средняя цена 430 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 NR VJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1774 NR JJ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 P JS
Средняя цена 240 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 NR VJ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1774 NR JJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
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