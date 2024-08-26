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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе ibercoin за 1800 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1960 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1607 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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