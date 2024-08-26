Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе ibercoin за 1800 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2023.
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 5 октября 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 16 мая 2018
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Дата 2 февраля 2017
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Дата 29 октября 2012
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