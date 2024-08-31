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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (2)
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - December 15, 2016
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - December 15, 2016
Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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