Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
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Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Дата 18 февраля 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 10 июля 2019
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Дата 10 июля 2019
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Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность AU53 NGC
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Дата 15 декабря 2016
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Дата 25 февраля 2016
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
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Дата 24 февраля 2016
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
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Дата 4 декабря 2013
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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