Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2898 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 30 января 2013.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
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Где продать?
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