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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1774 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1774 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2898 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 30 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Heritage - March 19, 2020
Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Heritage - March 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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