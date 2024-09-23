Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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