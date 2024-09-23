Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (8)
  • Erwin Dietrich (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (6)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Numisor (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (3)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - May 17, 2024
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Erwin Dietrich - June 27, 2021
Продавец Erwin Dietrich
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1774 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск