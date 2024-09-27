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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1774 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Колумбия 1 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Колумбия 1 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - November 29, 2018
Колумбия 1 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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