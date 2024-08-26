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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1774 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1774 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - June 27, 2019
Колумбия 2 эскудо 1774 NR JJ на аукционе Heritage - June 27, 2019
Продавец Heritage
Дата 27 июня 2019
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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