Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40017 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Aureo & Calicó (2)
- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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