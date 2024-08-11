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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1774 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1774 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40017 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1774 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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