Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1774 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (6)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • London Coins (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе London Coins - March 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - October 16, 2014
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Heritage - October 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 октября 2014
Сохранность GENUINE NCS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность UNC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1774 P JS на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1774 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск