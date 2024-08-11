Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1774 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1774 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30594 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 16 октября 2014
Сохранность GENUINE NCS
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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