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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1771 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1771 PN J
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
8 эскудо 1771 NR VJ
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 эскудо 1771 NR VJ
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1771 PN J
Средняя цена 640 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
2 эскудо 1771 NR VJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1771 NR VJ
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 1
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