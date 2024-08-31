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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Колумбия 2 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Колумбия 2 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Колумбия 2 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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