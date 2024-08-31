Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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- Cayón (1)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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