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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1771 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 40012 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4000 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

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Колумбия 1 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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