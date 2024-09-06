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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1771 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1771 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1771 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3465 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7475 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
7475 $
Цена в валюте аукциона 7475 USD
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - September 15, 2006
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
2185 $
Цена в валюте аукциона 2185 USD
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - September 23, 2005
Колумбия 4 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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