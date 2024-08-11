Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 6500 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2022.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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