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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1771 года NR VJ "Тип 1762-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 6500 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • ibercoin (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
5322 $
Цена в валюте аукциона 4750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3558 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 NR VJ на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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