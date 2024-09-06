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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 14000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2971 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1771 PN J на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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