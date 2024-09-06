Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 14000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2971 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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