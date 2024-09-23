Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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