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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1771 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1771 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
656 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1771 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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