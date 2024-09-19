Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1761 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1761 NR JV
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
8 эскудо 1761 PN J
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 эскудо 1761 PN J
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 эскудо 1761 NR JV
Средняя цена 870 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 эскудо 1761 PN J
Средняя цена 440 $
Продажи
0 23
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск