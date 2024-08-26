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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1761 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (4)
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2887 $
Цена в валюте аукциона 2675 EUR
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - August 3, 2017
Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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