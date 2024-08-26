Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1761 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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