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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1761 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1761 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1761 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 1225 EUR
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - August 13, 2014
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - April 7, 2014
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 4 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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