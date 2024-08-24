Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1761 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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