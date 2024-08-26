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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1761 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1761 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1761 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1761 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 27 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - January 16, 2014
Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1761 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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