Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1761 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1761 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 97106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 27 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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