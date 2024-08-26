Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1761 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 18000 USD. Торги состоялись 26 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2861 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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