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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1761 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 18000 USD. Торги состоялись 26 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2588 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2861 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1761 PN J на аукционе Jesús Vico - November 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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