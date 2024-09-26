Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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