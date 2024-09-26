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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Varesi - October 30, 2014
Продавец Varesi
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Колумбия 2 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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