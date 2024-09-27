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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 NR JJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
8 эскудо 1787 P SF
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 103
Аверс
Реверс
4 эскудо 1787 NR JJ
Средняя цена 670 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 NR JJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1787 P SF
Средняя цена 470 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 NR JJ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1787 P SF
Средняя цена 240 $
Продажи
0 29
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