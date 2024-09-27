Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1787 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 372 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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