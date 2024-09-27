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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1787 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1787 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1787 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1787 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1352 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • Heritage (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 372 EUR
Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Heritage - July 30, 2002
Колумбия 2 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Heritage - July 30, 2002
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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