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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 700 EUR. Торги состоялись 2 июля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1787 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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