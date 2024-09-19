Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 700 EUR. Торги состоялись 2 июля 2015.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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