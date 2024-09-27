Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
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Дата 7 июня 2023
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Дата 16 марта 2022
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Сохранность F
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