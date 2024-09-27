Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1787 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1787 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 3000 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (25)
  • Bolaffi (1)
  • Cayón (15)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Goldberg (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (12)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (5)
  • Künker (3)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Numisor (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (13)
  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Numisor - May 11, 2021
Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1787 P SF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1787 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск