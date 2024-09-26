Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1787 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1787 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31279 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1627 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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